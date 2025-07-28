Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde yeni haftada hava açık ve az bulutlu seyredecek, sıcak hava bunaltacak.

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ÇÖL TOZU UYARISI

Ayrıca Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

TROPİKAL GECE ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.

25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatan Tekin, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (28 TEMMUZ 2025)

İSTANBUL °C, 36°C Az bulutlu ve açık

°C, 36°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

°C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

°C, 40°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

°C, 33°C Az bulutlu ve açık BALIKESİR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

°C, 42°C Az bulutlu ve açık AFYONKARAHİSAR °C, 40°C Az bulutlu ve açık

°C, 40°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık

°C, 43°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

°C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açık

°C, 42°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

°C, 41°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açık