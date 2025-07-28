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 | Onur Kaya

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, Türkiye yeni haftada tropikal gecenin etkisinde olacak. Sıcaklıkların yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklenirken, yeni rekorların kapıda olduğu belirtildi. İstanbul'da bugün sıcaklık 35 derecelerde seyredecek, hissedilen sıcaklık ise 46 dereceye ulaşacak. Öte yandan bazı bölgelerde fırtına ve çöl tozu uyarısı yapıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 08:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Temmuz 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre 'nin büyük bölümünde yeni haftada hava açık ve az bulutlu seyredecek, sıcak hava bunaltacak.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

ÇÖL TOZU UYARISI

Ayrıca Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

TROPİKAL GECE ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti.

25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatan Tekin, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu.

Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU (28 TEMMUZ 2025)

  • İSTANBUL °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • ANKARA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda
  • KONYA °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 43°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda
  • MANİSA °C, 43°C Az bulutlu ve açık
  • ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
  • ÇANKIRI °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • AMASYA °C, 44°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda
  • MALATYA °C, 42°C Parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR °C, 45°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 43°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yeni rekor kapıda
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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Yeni haftada rekor bekleniyor: 'Tropikal gece' yaşanacak
ETİKETLER
#türkiye
#sıcak hava dalgası
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#Hava Durumu
#Tropikal Gece
#Gündem
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