Meteoroloji uyardı, Türkiye buz kesiyor! İşte 17 Aralık hava durumu raporu

17 Aralık 2024 06:53 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 07:06

Meteoroloji, 17 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre güneş yüzünü gösterse de şiddetli yurdun büyük bölümünde dondurucu hava etkili olacak. Vatandaşların bu sebeple taşıt ya da yaya fark etmeksizin buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Salı hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye​ genelinde bugün güneş yüzünü gösterse de, açık hava ile birlikte don​ ve buzlanma​ olayları risk teşkil ediyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artıracak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Yaya ve taşıt trafiğinde risk eşkil eden bu duruma karşı vatandaşların yola çıkarken dikkatli olmaları, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları önerildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK (17 ARALIK SALI)

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre bugün yurdun doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Artvin​ ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken rüzgarın ise Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ:

Çanakkale: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Edirne: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Sakarya: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ:

Afyonkarahisar: 7°C, Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 13°C, Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ:

Adana: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 18°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 12°C, Parçalı ve az bulutlu

Mersin: 17°C, Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Ankara: 5°C, Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 6°C, Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 8°C, Parçalı ve az bulutlu

Konya: 6°C, Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ:

Bolu: 8°C, Parçalı bulutlu

Düzce: 12°C, Parçalı bulutlu

Kastamonu: 7°C, Parçalı bulutlu

Zonguldak: 12°C, Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:

Artvin: 3°C, Kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun: 15°C, Parçalı bulutlu

Tokat: 6°C, Parçalı bulutlu

Trabzon: 13°C, Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Erzurum: -3°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 0°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 3°C, Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: