Meteoroloji uyardı: Ülkenin yarısını etkisi altına alacak! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

06 Aralık 2024 06:44 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 06:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık Cuma hava durumu haritalarını paylaştı. Son değerlendirmelere göre ülkenin yarısını hafta sonu boyunca etkisi altına alacak yağışlar için uyarı yapıldı. Kar, sağanak yağış, fırtına ve don bir arada görülecek. Meteoroloji'den bir de iyi haber geldi. İşte hafta sonu hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü ve hafta sonunda etkili olacak hava durumu değerlendirmelerini yayımladı. Haritalara bakıldığında ülke genelinin sağanak​, kar​, fırtına​ ve don​ olayı etkisine gireceği dikkat çekti. Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde soğuk hava etkisini hissettirecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus bekleniyor. Görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle sürücüler başta olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

SAĞANAK VE KAR GÖRÜLEECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle bazı bölgelerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Kıyı Ege, Burdur ve Antalya’nın Batısı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Edirne’nin Güneyi: Yağışlı hava kendini hissettirecek.

Rize ve Artvin: Sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bu illerin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülebilir.

Yağışların özellikle Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde su baskınları, ulaşımda aksamalar ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI AYNI KALACAK

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtti. Sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul ve çevrede hava sıcaklıkları biraz yükselecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Muğla, Antalya’nın batı kıyıları ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALI

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanlara ve buzlanma ile sis riski altındaki bölgelerdeki sürücülere çağrıda bulundu. Yağış ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava sıcaklıklarının soğuk etkisinin kırılması bekleniyor. Ülkenin batı kesimleri ılık ve yağışlı bir hafta sonu geçirecek. Doğu kesimleri parçalı bulutlu ve sisli günler yaşayacak.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Çanakkale çevreleri ve Edirne​'nin güneyinde yağmur bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu.

Ege: İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağış etkili olacak. Muğla ve Aydın kıyılarında yağış kuvvetli olabilir.

Akdeniz: Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana ve Mersin'de hava parçalı bulutlu.

İç Anadolu: Sis, pus, don ve buzlanma görülecek. Bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Karadeniz: Rize ve Artvin'de yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Zonguldak ve Samsun'da hava daha açık.

Doğu Anadolu: Erzurum'da sıcaklık -1°C’ye kadar düşerken, bölgede don ve buzlanma bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzeyinde pus görülebilir.