Meteoroloji uyardı, yağışlı hava kapıya dayandı! Günlerce sürecek | 27 Mart hava durumu

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girmek üzere. Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlar yarın yani 28 Mart itibarıyla yurt genelinde etkili olacak ve güneş günlerce yüzünü göstermeyecek. Peki yağış kaç gün sürecek? Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, tatil hazırlıklarına başlayan vatandaşlar "bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Üstelik günlerce etkisini sürdürecek yağmur bulutları uzun süre güneşin yüzünü göstermeyecek? Peki yağış ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye yarın (28 Mart 2025 Cuma ) yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Güneyli lodos rüzgarıyla birlikte yurda giriş yapacak yağışlar ilk etapta İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.
Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, cuma günü itibarıyla alan genişletecek yağışlar, bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden itibaren İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in küçük bir bölümü hariç yurt geneline yayılacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri ve takip eden hava boyunca yağış devam edecek.
Uzun vadeli tahminlere göre, nisan büyük oranda mevsim normallerinde geçecek. Nisan yağmurları olarak adlandırılabilecek yağışların 8-10 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Takip eden dönemde ise yağışlı havanın yer yer yine etkili olacağı öngörülüyor. Bu da vatandaşların güneşi bir süre özleyeceği anlamına geliyor.
Meteoroloji, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu. Tahminlere göre, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı ile Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı, kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.