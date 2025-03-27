Meteoroloji uyardı, yağışlı hava kapıya dayandı! Günlerce sürecek | 27 Mart hava durumu

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girmek üzere. Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlar yarın yani 28 Mart itibarıyla yurt genelinde etkili olacak ve güneş günlerce yüzünü göstermeyecek. Peki yağış kaç gün sürecek? Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, tatil hazırlıklarına başlayan vatandaşlar "bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Üstelik günlerce etkisini sürdürecek yağmur bulutları uzun süre güneşin yüzünü göstermeyecek? Peki yağış ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...

YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye yarın (28 Mart 2025 Cuma ) yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Güneyli lodos rüzgarıyla birlikte yurda giriş yapacak yağışlar ilk etapta İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, cuma günü itibarıyla alan genişletecek yağışlar, bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden itibaren İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in küçük bir bölümü hariç yurt geneline yayılacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri ve takip eden hava boyunca yağış devam edecek.

YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Uzun vadeli tahminlere göre, nisan büyük oranda mevsim normallerinde geçecek. Nisan yağmurları olarak adlandırılabilecek yağışların 8-10 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Takip eden dönemde ise yağışlı havanın yer yer yine etkili olacağı öngörülüyor. Bu da vatandaşların güneşi bir süre özleyeceği anlamına geliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu. Tahminlere göre, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı ile Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı, kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 24°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 24°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 26°C Parçalı bulutlu

MANİSA 26°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 29°C Parçalı bulutlu

ANTALYA 24°C Parçalı bulutlu

HATAY 29°C Parçalı çok bulutlu

MERSİN 25°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 25°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 26°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 25°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 17°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 22°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARS 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU