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 | Suat Vilgen

Meteoroloji uyardı, yağışlı hava kapıya dayandı! Günlerce sürecek | 27 Mart hava durumu

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine girmek üzere. Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre, yağışlar yarın yani 28 Mart itibarıyla yurt genelinde etkili olacak ve güneş günlerce yüzünü göstermeyecek. Peki yağış kaç gün sürecek? Bayramda hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 06:54
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 07:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Ramazan Bayramı’na az bir süre kala, tatil hazırlıklarına başlayan vatandaşlar "bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Üstelik günlerce etkisini sürdürecek yağmur bulutları uzun süre güneşin yüzünü göstermeyecek? Peki yağış ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Bugün hava nasıl olacak? İşte son tahminler...

YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye yarın (28 Mart 2025 Cuma ) yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Güneyli lodos rüzgarıyla birlikte yurda giriş yapacak yağışlar ilk etapta İç Anadolu, Orta ve Batı Karadeniz, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken, cuma günü itibarıyla alan genişletecek yağışlar, bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden itibaren İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in küçük bir bölümü hariç yurt geneline yayılacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günleri ve takip eden hava boyunca yağış devam edecek.

YAĞIŞ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Uzun vadeli tahminlere göre, nisan büyük oranda mevsim normallerinde geçecek. Nisan yağmurları olarak adlandırılabilecek yağışların 8-10 gün etkisini sürdürmesi bekleniyor. Takip eden dönemde ise yağışlı havanın yer yer yine etkili olacağı öngörülüyor. Bu da vatandaşların güneşi bir süre özleyeceği anlamına geliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini duyurdu. Tahminlere göre, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı ile Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı bölgelerde ise toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olurken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı, kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • EDİRNE 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • İSTANBUL 22°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KIRKLARELİ 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • KOCAELİ 24°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AFYON 24°C Parçalı ve çok bulutlu
  • DENİZLİ 27°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İZMİR 26°C Parçalı bulutlu
  • MANİSA 26°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ADANA 29°C Parçalı bulutlu
  • ANTALYA 24°C Parçalı bulutlu
  • HATAY 29°C Parçalı çok bulutlu
  • MERSİN 25°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ANKARA 25°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ESKİŞEHİR 26°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KONYA 26°C Parçalı ve çok bulutlu
  • NEVŞEHİR 23°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • BOLU 25°C Parçalı ve çok bulutlu
  • KARABÜK 25°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP 17°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ZONGULDAK 22°C Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • AMASYA 27°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ARTVİN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı
  • SAMSUN 20°C Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON 16°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • ERZURUM 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
  • KARS 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
  • MALATYA 23°C Parçalı ve çok bulutlu
  • VAN 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

  • DİYARBAKIR 26°C Parçalı ve çok bulutlu
  • GAZİANTEP 28°C Parçalı bulutlu
  • SİİRT 24°C Parçalı ve çok bulutlu
  • ŞANLIURFA 29°C Parçalı bulutlu

ETİKETLER
#hava durumu
#Yağmur
#Meteoroloji
#yağışlı hava
#Gündem
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