Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak

29 Kasım 2024 13:07 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:01

Yurdun büyük kesimi bu sabah sisli bir havaya uyandı. n yüksek basınçlı hava dalgasının ülkeye giriş yapması nedeniyle batı bölgelerde yoğun sis görüldü. Ancak Meteoroloji uzmanları özellikle yarına dikkat çekti. Yurdun büyük bölümünde yarın 'azot dioksit' nedeniyle oluşan kötü koku etkili olacak. İşte detaylar...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Üç büyük şehirde hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Üç büyük şehirde hava durumu

Meteoroloji saat saat uyardı: Tüm yurda sis ve pus çökecek!

Meteoroloji saat saat uyardı: Tüm yurda sis ve pus çökecek!

Geçtiğimiz hafta etkisini artıran yağışların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) azot dioksit gazı nedeniyle hava kalitesine dair uyarıda bulundu.

Bu sabah yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir görünüm oluşturdu. MGM, bu durumun yarından itibaren daha fazla şehre yayılmasını bekliyor.

PUSLU HAVAYLA BİRLİKTE KÖTÜ KOKU UYARISI

MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi tonunda, keskin kokulu ve zehirli bir gazdır. Kokusu klor gazını andıran bu gaz, atmosferin alt tabakalarında az miktarda bulunur. Daha çok endüstriyel faaliyetler ve kimyasal tepkimeler sonucu ortaya çıkan bu gaz, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin hale getirir.

Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. MGM, puslu havanın ve gazın etkisini azaltmak için vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.