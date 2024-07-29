Meteoroloji uzmanı 'sıcaklıklar rekor kıracak' diyerek uyardı! Temmuz ayındaki Eyyam-ı Bahur geri dönüyor

29 Temmuz 2024 19:01 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 19:10

Meteoroloji'den Eyyam-ı Bahur sıcakları düzeltmesi! İstanbul, İzmir ve Ankara için yanlış alarm, şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji'den Eyyam-ı Bahur sıcakları düzeltmesi! İstanbul, İzmir ve Ankara için yanlış alarm, şemsiyeleri hazırlayın

Afrika İstanbul'dan daha serin! Sıcaklıklar öyle bir artacak ki... Nefes almakta zorlanacaksınız

Afrika İstanbul'dan daha serin! Sıcaklıklar öyle bir artacak ki... Nefes almakta zorlanacaksınız

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Afrika kökenli Eyyam-ı Bahur sıcaklarının Türkiye'de hissedildiğini belirtti. TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adil Tek, "Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları genellikle 3 ile 9 Ağustos arasında yaşanır, ancak bu tarihlerde olması şart değil. Aslında, Temmuz ayında benzer sıcaklıkları yaşadık. Bugün de en yüksek sıcaklıklara ulaştık" dedi.

"BUGÜN VE YARIN BUNALTICI SICAKLIKLARI HİSSEDECEĞİZ"

Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkilediğini vurgulayan Tek, "Temmuz ayında Eyyam-ı Bahur sıcaklarını yaşamıştık. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda 1-2 derecelik bir düşüş bekliyoruz. Bugün ve yarın bu bunaltıcı sıcaklıkları hissedeceğiz. Yarından sonra sıcaklıklar ortalama değerlere çekilecek" diye ekledi.

Adil Tek, 2024 yılının şimdiye kadar oldukça sıcak geçtiğini ve Ocak ayından itibaren genel olarak geçmiş yılların üzerinde sıcaklıklar kaydedildiğini söyledi.

EYYAM-I BAHUR İSTANBUL'U SARACAK: NEM ETKİLİ OLACAK

Nemli havanın etkili olacağını ifade eden Tek, "2023 yılı en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti ama bu seneki değerler 2023 yılını da geçecek gibi gözüküyor. Sıcaklıklarla birlikte deniz suyu sıcaklığı da artıyor. Marmara Denizi'nin sıcaklığı artık Ege sahilindeki sıcaklıkları aratmıyor. Denizden buharlaşan su nem oranını artırırken bunaltıcılığı da daha fazla hissedeceğiz. İstanbul'un kıyı kesimlerinde deniz serintisi hissetsek bile iç kesimlerde nemi çok daha fazla hissedeceğiz" diye belirtti.

KARADENİZ'E YAĞMUR GELİYOR

Yarından itibaren sıcaklıkların özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Tek, "Çarşamba akşamından itibaren yağmur etkili olacak. Kuzey kesimler biraz daha serinleyecek. Ege'de ve Marmara Bölgesi'nin güneylerinde sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde hissedeceğiz" dedi.