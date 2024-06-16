Meteoroloji uzmanı uyardı, 4 büyük kentte yaşayanlar dikkat! Bayram boyunca bu illerde yağış yok

16 Haziran 2024 15:04 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 15:04

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar da memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti. Büyük kentleri terk eden vatandaşlar Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? sorularını araştırmaya koyuldu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen akıllardaki soruları yaptığı paylaşımlar giderdi. İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara2da bayram boyunca yağış olmayacağını söyleyen Şen, bazı bölgeleri de sağanak ve fırtına için uyardı.

İSTANBUL YİNE YANACAK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen "Pazar doğu karadeniz ve doğu anadolu kuzeyinde öğleden sonra yağış kuvvetli. Sıcaklıklar artmaya başladı. Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu anadolunun batısında aşırı sıcaklar var. İstanbul tekrar 30 üzerine çıkıyor. Bayramın 3.4. günü doğu karadeniz, iç ege ve batı akdeniz içi yağışlı" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ YOK"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün Pazar İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 32, Ankara 30. Bu illerde bayram boyunca yağış yok. Rüzgar Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Herkesin bayramını kutlar esenlikler dilerim" dedi.