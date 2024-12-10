Meteoroloji uzmanı uyardı, yarından itibaren başlıyor: Hava sıcaklıkları çakılacak! İstanbul kilitlendi

10 Aralık 2024 19:54 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında olacak büyük değişimlere karşı uyardı. Yayımlanan haritalarda ülkenin yarısının yoğun sağanak ve kış havasının etkisi altına gireceği dikkat çekti. AKOM

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İstanbul​ ve çevre illerde hava AKOM'un işaret verdiği saat 18.00'den itibaren birden değişti. Yoğun yağış ve fırtınayla beraber hava sıcaklıkları düştü trafik yoğunlaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yakaya geçişler neredeyse durma noktasına gelirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde trafik ağır seyrediyor. D-100 kara yolunda Avcılar’dan Beylikdüzü’ne kadar yoğunluk gözlenirken, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta hafif sağanak devam ediyor. Sürücüler yağış nedeniyle kontrollü ilerliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Özdemirci, hafta boyunca yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini, perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağını ifade etti.

ÇARŞAMBA İTİBARIYLA ETKİSİ DAHA DA ARTACAK

Özdemirci'nin açıklamasına göre, yarın kuzey, iç ve batı bölgelerinde yağışlar bekleniyor. Marmara’nın güneyi ve doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz’de yağışlar kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Perşembe günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar devam edecek. Özellikle Marmara’nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay ve Osmaniye’de sağanak yağış görülecek. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KIŞ HAVASI İYİCE ETKİLİ OLACAK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren düşüşe geçeceğini belirten Özdemirci, iç kesimlerde sıcaklıkların 7-8 derece, diğer bölgelerde ise 5-6 derece azalacağını söyledi. Ayrıca Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur​ görülebileceği ifade edildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul: Yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, perşembe ve cuma günleri çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Ankara: Yarın ve perşembe günü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe gününden sonra sıcaklıklar 5-6 derece azalacak.

İzmir: Yarın kuvvetli sağanak yağış görülecek, ancak perşembe ve cuma günleri yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş ve bölgesel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

AKOM İSTANBUL'U UYARDI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00’den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına​ beklendiğini kaydedildi. Sıcaklıkların 7-9 derece düşmesinin ve yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Salı akşamından Çarşamba sabahına kadar sarı kodlu iller:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı haritalara göre yarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Çarşamba günü boyunca sarı kod verilen iller: