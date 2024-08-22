Meteoroloji uzmanında İstanbul için kritik uyarı! Sağanak kuvvetli vuracak, 4 gün sürecek!
İstanbul'da kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakmak üzere... Türkiye genelinde sıcaklıkların düşeceğini aktaran Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbullulara kritik bir uyarı yaptı. Öztel, İstanbul'un yaklaşık 4 gün sürecek bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğini aktardı.
Türkiye’de her geçen yıl yaz ayları daha da kurak geçiyor. Sıcaklıkların her yaz rekor kırdığı Türkiye'de vatandaşlar yağmurlu hava hasret kaldı. Uzun süredir kurak geçen günlerden sonra yağışlar etkisini göstermeye başlayacak.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıkların sonunda normal seviyelere döndüğünü ve Türkiye genelinde tüm bölgelerde sıcaklıkların düşeceğini belirtti.
"Basra Körfezi'nden kuzeye doğru ilerleyen ve Anadolu'nun iç kesimleri ile güneydoğusunu etkisi altına alan sıcak hava dalgası, beklenen yağışlarla birlikte eylül ayına hazırlık yapacak" diyen Öztel, İstanbul'un yaklaşık 4 gün sürecek bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğini aktardı.
VATANDAŞLARA UYARI: SU BASKINLARINA KARŞI TEDBİRLİ OLUN
24 Ağustos Cumartesi günü Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış görülebileceğini aktaran Öztel, "Rize-Ardeşen arasında yine tahminlere uygun davranmakta, su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Akdeniz’in iç kesimlerinde de cumartesi günü Isparta-Konya arasında kuvvetli yağabilir" dedi.