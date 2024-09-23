Meteoroloji ve AFAD paylaştı: 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı!

23 Eylül 2024 00:16 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 00:21

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı son bilgilere dayanarak, Karadeniz Bölgesi için önemli bir yağış uyarısı yaptı. Özellikle 2 il için verilen turuncu kodlu uyarı ile olumsuz durumlara karşı önlem çağrısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgileri paylaştı. Buna göre, Bartın ve Zonguldak illeri için turuncu, Düzce, Sakarya, Bolu, Karabük ve Trabzon illeri için sarı kodlu yağış uyarısı verildiği belirtildi.

“TEYAKKUZ” UYARISI

AFAD’dan yapılan uyarıda, “22 Eylül Pazar günü; gece saatlerinden itibaren; Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli; Bartın ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Trabzon il genelinde aralıklarla ve yer yer kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu kod uyarısı yapılan illerin Vali ve Kaymakamlarına bilgilendirme SMS’i ile bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) ilgili tüm gruplarına yeterli sayıda personel ve araç ile teyakkuzda olunması bilgisi verilmiştir.” denildi.

SEL VE ANİ BASKINA KARŞI DİKKATLİ OLUN!

Sel ve rüzgar uyarısı yapan AFAD’ın X hesabında, “Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için vatandaşların seyahat ederken hava durumunu takip etmeleri önemle tavsiye ediliyor.