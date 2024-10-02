Meteoroloji yeni uyarı haritasını yayımladı: Bu gece birden değişecek! Hava durumuna bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Geçtiğimiz pazar günü birden 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklar yeniden birden yükselişe geçecek. Sonbahar havası bir sıcak bir soğuk bir biçimde dalgalı seyrini sürdürüyor. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu hava durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Ekim ayı yurt genelinde bir sıcak bir soğuk şekilde seyreden dalgalı hava sıcaklıklarıyla başladı. Geçtiğimiz pazar günü mevsim normallerinin de altına inerek 10 derece kadar düşen sıcaklıkların bu hafta yeniden tırmanışa geçmesi bekleniyor. Bu hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ GÖRÜLMEYECEK, BAHAR DÖNÜYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, üç büyükşehirde bu hafta sonu yağış beklenmediğini ve yurt genelinde de kar yağışının söz konusu olmadığını ekledi. Tüm yurt bu süreçte bahar havasını yaşayacak. Ancak sıklıkla değişen havaların bünyeye etkisinden dolayı uzmanlar hastalıklara karşı da uyarıyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini söyleyen Macit "Sıcaklıkların İstanbul'da yarın 23, cuma 26, cumartesi 28 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz." dedi. Ankara'da yarın 24 derece olacak sıcaklıkların hafta sonu 28 dereceye ulaşacağını bildiren Macit, "İzmir'de perşembe 29 derece beklediğimiz sıcaklıklar cumartesi 32 dereceye kadar çıkacak." dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Hafta sonu yazdan kalma günlerin kendisini hatırlatmasının ardından pazar akşamından itibaren Marmara'nın batı bölümü ve Ege'nin kuzeyi yağış geçişleri yaşayacak. Pazartesi gününden itibaren ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de yağışlı hava dönecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRIKKALE 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu