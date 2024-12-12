Meteoroloji'den 12 Aralık hava durumu raporu geldi! Kar yağışı  İstanbul'un kapısına dayandı! 

12 Aralık 2024 07:04 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:12

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurdun birçok bölgesi yağış altında. Kar yağışı ise geniş bir alana yayıldı. Özellikle 'İstanbul'a kar ne zaman yağar' sorusunun cevabı merak edilirken, komşu iller beyaza bürünmeye başladı. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye​ genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz​, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorusu yine en çok cevap aranan sorulardan biri. Meteoroloji'ye göre, İstanbul için bugün için yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Ancak komşu iller Kocaeli ve Bolu'da kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde havanın soğuması İstanbul için de kar ihtimalini artırıyor. Özellikle pazar gününden itibaren kentin yüksek kesimlerinde kar veya karla karışık yağmur ihtimali var.

SICAKLIKLARI DAHA DA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu düşüş, kar yağışı ihtimalini artırırken, don ve buzlanma riskini de beraberinde getiriyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Aynı zamanda pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle sürücüler için dikkatli olunması gereken bir süreç başlıyor.

SEL VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Diğer yandan Meteoroloji, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında ise yoğun kar yağışına bağlı çığ tehlikesi mevcut.