Meteoroloji’den 13 il için alarm! İstanbul ve çok sayıda ilimizde kar şiddetini artırıyor

İstanbul kışın en sert günlerini yaşıyor. Çarşamba günü başlayan kar yağışı üçüncü gecesinde etkisini artırarak şehri tamamen beyaza bürüdü. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yalnızca İstanbul’u değil, yurdun birçok bölgesini etkisi altına aldı. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulunarak kar yağışının hafta sonu boyunca süreceğini ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar ve sürücüler zorlu yol şartlarıyla mücadele ederken, yetkililer olası aksaklıklara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. 13 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İşte 22 Şubat Cumartesi hava durumu...

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok şehirde yoğun kar yağışına karşı uyardı. Başta Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere birçok bölgede kar yağışı yer yer kuvvetli olacak.

KAR KALINLIĞI ARTACAK

Üç gündür devam eden kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde kar kalınlığının artacağı tahmin edilirken, sahil bölgelerinde ise karlı ve karla karışık yağmurlu hava koşulları hakim olacak. Yetkililer, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için sürücülere dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

HAVA MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, buzlanma ve don olayları hayatı olumsuz etkileyecek. Vatandaşların, araçlarında zincir ve kış lastiği bulundurmaları, mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Turuncu Kod (Tehlikeli Durum): Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Sinop, Bartın ve Karabük Anlamı: Hava koşulları tehlikeli olabilir. Kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sarı Kod (Dikkatli Olunmalı): Balıkesir, Bursa, Yalova, Düzce, Bolu ve İstanbul Anlamı: Hava potansiyel olarak riskli olabilir. Kar yağışı bekleniyor ancak daha az şiddetli olabilir.



ÜÇ BÖLGEYE FIRTINA UYARISI

Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’de rüzgarın 40-60 km/saat hızında eseceği tahmin ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi risklere karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Yoğun kar birikintileri ve yer yer oluşan kar kütleleri, dik ve eğimli yamaçlarda büyük bir risk oluşturuyor. Yetkililer, çığ riski taşıyan bölgelere seyahat edecek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanabileceği belirtilirken, özellikle köprü, viyadük ve eğimli yollarda buzlanmaya karşı ekstra dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Yollarda buzlanma nedeniyle kayma riskine karşı sürücülerin hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve ani fren yapmamaları öneriliyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu boyunca kar yağışı geçişleri olacak.

Batı Karadeniz’de Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve çevresinde kar yağışı kuvvetli olacak.

İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Konya ve Kayseri’de kar yağışı aralıklarla devam edecek.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskibulunuyor.