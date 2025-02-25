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 | Özge Sönmez

Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İşte 25 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Artvin ve Rize için sarfı kodlu uyarı yapılırken, birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den 2 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı geliyor: İşte 25 Şubat hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 08:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde ve günlerdir ar yapışının devam ettiği İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bildirildi. İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın

ÇIĞ VE BUZLANMA TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Artvin ve Rize.


MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

URFA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

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