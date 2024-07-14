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Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 17:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:20
Meteoroloji&#039;den 20 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteroroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde 9 ile yaptığı sağanak uyarısına 11 ili daha ekledi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da sağanak sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde 9 il için sağanak uyarısında bulundu. Yapılan son açıklamada ise sağanak yağışın etkili olacağı il sayısı 20 olarak güncellendi.

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 2

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Erzurum, ,Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Konya, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon, Bayburt, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 20 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor - 3

BİRÇOK İLDE SAĞANAK ALARMI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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