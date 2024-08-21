Meteoroloji'den 21 Ağustos hava durumu: 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı! Marmara'ya da yağmur geliyor

21 Ağustos 2024 06:49 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 06:51

Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

Türkiye, son yılların en sıcak yazını geçiriyor. Yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle güney ve güneydoğu kesimlerinde termometreler yer yer 40 derecenin üzerini gösteriyor.

Buna karşın nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 40 derecenin çok daha üstüne çıkabiliyor. Bu durum bir yandan kuraklık endişesini artırırken bir yandan da yağmur ve serin hava özlemini tetikliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son hava durumu raporuna göre bazı bölgelerimizde bugün yağmur beklentisi karşılık bulacak. Ancak şiddetli yağış konusunda 3 kentimiz için de uyarı var.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (21 AĞUSTOS 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün birçok il ve ilçe yine açık ya da az bulutlu bir gün geçirecek.

Buna karşın yurdun kuzeybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

3 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yerel yağış geçişlerinin 3 ilimiz de ise etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre bugün yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel ve kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple bu illerimizde yaşanabilecek su taşkını, sel baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var.

Bu arada rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU 22°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık