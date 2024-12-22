Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı! Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma

22 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada 3 il için yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, "gizli buzlanma, gece ve sabah saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Şubat ayına sayılı günler kala soğuk havalar etkisini arttırmaya başladı. Ülkenin doğusu yoğun kar yağışı altında kalırken, batı bölgelerinde de dondurucu soğuklar hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada ise 3 ile uyarı verildi. Yapılan uyarıda Muş, Bitlis ve Van'da yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi olduğu bildirildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van ilinin kuzey ile güney ilçelerinde aralıklı olarak kar yağışı beklenmektedir. Kar yağışının bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgesel sis ve pus hadisesinin etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kar yağışı sebebiyle sert rüzgârla birlikte tipi, kar savrulması ve rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde Tendürek, Karabet, Kuzgunkıran ve Güzeldere geçitlerinde gizli buzlanma, gece ve sabah saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Karayolu ulaşımında bölgesel sis hadisesine bağlı görüşte daralma, düşük sıcaklıklar ile birlikte gizli buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.