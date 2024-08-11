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Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 13:55
Meteoroloji&#039;den 3 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye'nin kavurucu sıcaklarla imtihanı sürerken, bazı bölgelerde yerel yağışlar etkili oluyor. Meteoroloji, geçtiği son dakika hava durumu raporunda da 3 il için sarı kodlu uyarı vererek vatandaşları uyardı. İşte anlık hava durumu raporu...

Yüksek sıcaklık değerleri yurdun büyük bir bölgesinde etkisini sürdürürken, yaz yağmurları ve yerel yağmur bulutu geçişleri bazı bölgelerde sel riskini beraberinde getiriyor. 

KARADENİZ İLLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sarı kodla geçtiği son dakika hava durumu raporunda 3 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu. 

Tahminlere göre Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısında kuvvetli yağış beklentisi çok yüksek. Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor - 1. Resim

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji rapora ilişkin vatandaşlara da uyarılarda bulundu.  Açıklamada yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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