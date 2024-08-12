Meteoroloji'den 4 il için yağış ve fırtına uyarısı! 12 Ağustos hava durumu raporu açıklandı

12 Ağustos 2024 07:44 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 07:46

Nijer’de aşırı yağışlar büyük can kaybına neden oldu: 100’e yakın insan öldü!

Nijer’de aşırı yağışlar büyük can kaybına neden oldu: 100’e yakın insan öldü!

Türkiye, bilimsel değerlendirmelere göre tarihin en sıcak yazını yaşarken vatandaşlar yağmurlu ve biraz daha ılık günlerin gelişini iple çekiyor. Buna karşın Karadeniz başta olmak bazı bölgelerimizde yaz kış fark etmeksizin yağış görülebiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de bugün 4 ilimizde şiddetli yağış ve buna eşlik eden fırtına beklentisi var.

4 İLDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ HAKİM

Uzman tahminlerine göre bugün yağışlar Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak.

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU: 32°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU: 36°C Az bulutlu ve açık

ANKARA HAVA DURUMU: 32°C: Parçalı ve az bulutlu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların, Ordu, Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.