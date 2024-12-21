Meteoroloji'den 4 ile turuncu, 13 ile sarı kod: Yurdun yarısını etkisi altına alacak! Hava durumuna bakmadan plan yapmayın!

21 Aralık 2024 05:47 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 06:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 21 Aralık Cumartesi hava durumu raporunda ülkenin yarısının yağışlı ve fırtınalı hava etkisi altına gireceği bazı illerde buzlanma ve kar yağışı beklendiği dikkat çekti. Sıcaklıkların daha da düşmesi beklenirken AKOM, İstanbul için uyarılarda bulundu. Ayrıca yaşanabilecek tehlikelere karşı 4 ile turuncu, 13 ile sarı kod verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

Yurt genelinde hafta sonu hava durumu daha da sertleşecek. Özellikle kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşamını olumsuz etkileyebilecek şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ile sarı kod, 4 ile de turuncu kod vererek yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekti.

KAR VE SAĞANAK BİR ARADA!

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli civarında yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olurken, diğer bölgelerde ise yağmur, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor.

Yağışların özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli; Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusunda ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don görülebileceği, ayrıca pus ve yer yer sisin etkili olabileceği ifade edildi.

4 İLE TURUNCU 13 İLE SARI KODLU UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen kuvvetli; Kıyı Ege ve Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olası sorunlara karşı önlem alınması gerekiyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Ayrıca buzlanma, don ve ulaşımda oluşabilecek sorunlar konusunda da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AKOM İSTANBUL'U UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verileri doğrultusunda yarın sabah kent genelinde hava sıcaklıklarında 5 derecelik bir düşüş bekleniyor.

Açıklamada, pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağışların etkili olacağı uyarısında bulunularak, meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların "ALO 153" hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmeleri istendi.

Marmara Bölgesi:

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Çanakkale ve Balıkesir'de yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, Çanakkale ve Balıkesir'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Ege Bölgesi:

Ege genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağışlar yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar, kıyılarda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Akdeniz Bölgesi:

Batı Akdeniz ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölgenin batısında kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi:

Bölge genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Ankara, Konya, Kırıkkale gibi illerde yağışlar kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi:

Yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı bölgede, iç kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Orta Karadeniz’de yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, sis ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Bölgenin batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.