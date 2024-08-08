Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı geldi! İşte 8 Ağustos hava durumu  

08 Ağustos 2024 06:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 06:42

Türkiye, birçok bilimsel araştırmaya göre tarihin en sıcak yaz aylarını yaşamaya devam ediyor. Haftalardır yurt genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar bir süre daha etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ancak bazı bölgelerde ani basınç farklılıkları nedeniyle yerel şiddetli sağanak yağışlar da görülebiliyor. Aniden bastıran yaz yağmuru kısa sürede çok miktarda suyun yeryüzü ile buluşmasına neden olurken, bu durum sel ve su baskını gibi bazı olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor.

7 AĞUSTOS 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin son açıkladığı verilere göre de bugün yurt genelinde hava durumu genel olarak az bulutlu ve açık görünse de 5 bölge için yerel yağış bekleniyor.

Son hava durumu raporunda bugün Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ise bugün yer yer çok bulutlu bir gökyüzüne şahit olabilir. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bazı illerimizde bugün beklenen (8 Ağustos 2024) hava durumu:

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İL İL HAVA DURUMU

ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık