Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağış uyarısı geldi! İşte 8 Ağustos hava durumu
Türkiye kavurucu yaz sıcaklarının etkisini hissetmeye devam ederken Meteoroloji'den 5 bölge için yerel sağanak yağış uyarısı geldi. Vatandaşlar ani bastıran yaz yağmurları ve beraberinde getirebileceği sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmalı. İşte 8 Ağustos hava durumu...
Türkiye, birçok bilimsel araştırmaya göre tarihin en sıcak yaz aylarını yaşamaya devam ediyor. Haftalardır yurt genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar bir süre daha etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Ancak bazı bölgelerde ani basınç farklılıkları nedeniyle yerel şiddetli sağanak yağışlar da görülebiliyor. Aniden bastıran yaz yağmuru kısa sürede çok miktarda suyun yeryüzü ile buluşmasına neden olurken, bu durum sel ve su baskını gibi bazı olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor.
7 AĞUSTOS 2024 HAVA DURUMU
Meteoroloji'nin son açıkladığı verilere göre de bugün yurt genelinde hava durumu genel olarak az bulutlu ve açık görünse de 5 bölge için yerel yağış bekleniyor.
Son hava durumu raporunda bugün Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ise bugün yer yer çok bulutlu bir gökyüzüne şahit olabilir. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bazı illerimizde bugün beklenen (8 Ağustos 2024) hava durumu:
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
İSTANBUL HAVA DURUMU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İL İL HAVA DURUMU
ADANA °C, 36°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C Az bulutlu ve açık