Meteoroloji'den 5 il için sel uyarısı: Çok kuvvetli yağacak! İşte il il 28 Temmuz hava durumu raporu

28 Temmuz 2024 02:53 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 03:29

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

İstanbul'da barajlarda son durum! Sağanak yağış da etkili olmadı

Sıcak havalar son günlerde yerini sağanak yağışlara bırakırken, Meteoroloji'den bölge bölge uyarı gelmeye devam ediyor. 28 Temmuz Pazar günü için 5 kente sarı alarm verildi. Yapılan açıklamaya göre, kuzeydoğu kesimlerde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece ile öğle saatleri arasında Ordu ve Giresun'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren de Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklığın ise ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazar) Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN 16°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık