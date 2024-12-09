Meteoroloji'den 9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı! İstanbul için de alarm verildi!

09 Aralık 2024 06:57 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:38

Meteoroloji, yurdun batı kesiminde etkili olması beklenen yağış ve fırtına için önemli uyarılarda bulundu. Aralarında İstanbul da bulunan 9 ilde sarı kod, Muğla’da ise turuncu kodlu alarm durumuna geçildi. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 9 Aralık hava durumu raporu...

Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesinde kaydedilen görüntüler şoke etti

Türkiye'nin en soğuk ikinci bölgesinde kaydedilen görüntüler şoke etti

Türkiye​ kurak sonbahar mevsiminin ardından son günlerde yağışlı günlerden geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımlarken, tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu bölgeden bölgeye çeşitlilik gösteriyor! Bugün yağış​, fırtına​, sis​ ve buzlanma​ gibi birçok doğa olayı bir arada yaşanacak. Ancak Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yaşayanların bugün daha dikkatli olması gerekiyor!

DOKUZ İL İÇİ "SARI", BİR İL İÇİN "TURUNCU" UYARI

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle su baskını, yerel sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

Aydın, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, İzmir, Manisa, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul; hava durumunun “potansiyel tehlike” oluşturabileceği anlamını taşıyan sarı kodlu uyarı verilen iller arasında yer aldı. Bu kentlerde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Muğla turuncu kod verilen tek il oldu. İl genlinde bugün çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklentisi var. Vatandaşların özellikle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça hareketli! Yağış, fırtına, sis ve buzlanma gibi birçok doğa olayı bir arada yaşanacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yaşayanlar dikkat!

İstanbul için 3 günlük hava tahmini:

Bugün için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°.

Yarın için İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

11 Aralık 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°

İL İL HAVA DURUMU

Çanakkale: 16°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağış

Edirne: 18°C, çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağış

İstanbul: 16°C, çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Kocaeli: 20°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış

Afyon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 19°C, çok bulutlu, öğleden sonra yağış

İzmir: 18°C, çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağış

Muğla: 13°C, çok bulutlu, kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış

Antalya: 17°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

Isparta: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağış

Ankara: 13°C, parçalı bulutlu, sağanak yağış

Eskişehir: 15°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağış

Bolu: 14°C, çok bulutlu, aralıklı yağış

Samsun: 21°C, parçalı bulutlu

Trabzon: 17°C, parçalı bulutlu

Erzurum: 1°C, parçalı bulutlu

Malatya: 9°C, az bulutlu

Diyarbakır: 12°C, az bulutlu

Şanlıurfa: 16°C, az bulutlu