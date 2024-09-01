Meteoroloji'den bir kuvvetli yağış uyarısı daha! İstanbul'dan sonra Ankara için de saat verildi

01 Eylül 2024 11:52 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:00

Eylül ayı yurt genelinde birçok bölgede kuvvetle yağışla başladı. Sabah saatlerinde İstanbul için hem Meteoroloji hem Valilik hem de AKOM tarafından verilen uyarıların ardından başlayan şiddetli yağış kentte birçok bölgede hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'da durum böyleyken Türkiye'nin nüfus bakımından ikinci büyük kenti başkent Ankara için de Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi.

SEL, YILDIRIM, DOLU VE HEYELAN RİSKİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Ankara'da kent genelinde bugün başlayan sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak. Sağanak yağış ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kentte yağışların yarın yani 2 Eylül Pazartesi günü de etkili olması salı günü ise yağışın yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor.