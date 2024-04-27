Meteoroloji'den birçok kente kritik uyarı: Gök yarılacak, sağanak şiddetli vuracak!

27 Nisan 2024 13:50 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:50

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklığı yükselmeye başladı. Birçok bölgede güneşli hava etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kritik bir uyarıda bulundu.

MGM'nin yayımladığı güncel hava durumu raporunda;İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yarından itibaren şiddetli sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA ETKİSİN ARTIRACAK

Meteoroloji'nin aktardığı bilgilere göre; yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı aktarıldı.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

MGM, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yayınlanan yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunda; ülkenin kuzeyinde bugün etkili olan yağışların yarından itibaren güneye doğru ineceği ve etkisini birkaç gün sürdüreceği bildirildi.