Meteoroloji'den bunaltan sıcaklar uyarısı! Komşudan buraya geliyor: Kırmızı alarm verildi mesailer değişti

16 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 20:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirimlere göre çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 6 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bunaltan sıcaklar yurdun batı kısmını esaret altına alırken iç ve doğu Karadeniz bölgelerimizde yağış uyarısı yapıldı.

KOMŞUDAN ÇÖL SICAKLARI GELİYOR, MESAİLERİ KISITLADILAR

Bu defa ülkemize Balkanlardan soğuk hava değil kavurucu sıcaklık geliyor. Komşumuz Bulgaristan'da sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükselebileceği uyarısı yapılarak kırmızı kod verildi. Gelecek hafta bu sıcaklıkların ülkemize de ulaşması bekleniyor. Yunanistan Meteoroloji Dairesi vatandaşlarından güneşlenmemelerini istedi. Bölgede açık havada çalışanların 12.00-17.00 arası mesaileri kaldırıldı.

6 DERECEYE KADAR SICAKLIK YÜKSELİYOR

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

7 İLDE SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI

Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan illeri ve çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı verildi. Marmara'nın güneyi ve Ege bölgesinde kuvvetli rüzgarlar olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi..

YUNANİSTAN'DA SICAKLIK MOLASI; 12.00-17.00 ARASI AÇIK HAVA İŞLERİ YAPILMAYACAK

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, son 9 günde ülke genelindeki hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerken, bazı bölgelerde 42 dereceye kadar ulaştı.

Hafta sonuna kadar sürecek çöl sıcaklıkları çerçevesinde hava sıcaklığının bazı bölgelerde 43 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı da tüm belediyelere ve kamu kuruluşlarına yaptığı bilgilendirmede, yüksek hava sıcaklıklarına karşı tüm kurumların hazır olmasını, gerekli tedbirleri almasını istedi.

"GÜNEŞLENMEYİN, KOŞMAYIN, YÜRÜYÜŞ YAPMAYIN"

Uyarıda, vatandaşların gölgede ve serin yerlerde bulunması, kalabalıktan uzak durulması, beden gücü isteyen işlerden kaçınılması, güneşlenilmemesi, koşu, yürüyüş gibi sporların yapılmaması, açık renk kıyafetler giyilmesi ve hafif yemekler tercih edilmesi tavsiye edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar verdi.

Üç gün boyunca saat 12.00 ile 17.00 arasında sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verildi.

BULGARİSTAN'DA KIRMIZI ALARM

Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı belirtildi.

Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.