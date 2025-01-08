Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı: Güneşe aldanmayın! İşte 8 Ocak hava durumu raporu
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Parçalı bulutlu bir hava birçok bölgede etkili olurken bazı bölgelerde sağanak yağışlar, buzlanma ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor. İşte bölge bölge detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İŞTE İL İL 8 OCAK HAVA DURUMU:
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık