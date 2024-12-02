Meteoroloji'den "Dikkatli olun" uyarısı: Yeni haftanın hava durumu raporu yayımlandı

02 Aralık 2024 05:41 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 06:13

Meteoroloji 2 Aralık Pazartesi hava durumu raporunda İstanbul dahil Marmara Bölgesi'ni uyardı. Yayımlanan haritalara göre ülkenin geneli yeni haftaya şiddetli yağış, rüzgar ve don olaylarıyla başlıyor. İşte bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Türkiye​ geneli haftaya kuzey, iç ve batı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir havayla başlıyor. Marmara​, Ege​, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağışlı hava etkili olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ KESİMLERE BUZLANMA VE DON UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak. Bu durum, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

MARMARA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR TEHLİKESİ

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden eseceği, güneybatı bölgelerinde ise güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette rüzgarların etkili olacağı belirtiliyor. Marmara’nın batısında ise rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ağaç düşmesi gibi olaylar yaşanabilir.

ARALIK AYI BAŞINDA HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, İç Anadolu’nun güneyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olacağı öngörülüyor.

İKİ İLE SEL UYARISI

Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGELERE GÖRE DETAYLI HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sağanak yağışlar görülecek. Bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Muğla çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

AKDENİZ

Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde az bulutlu hava hakim. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülebilir.

İÇ ANADOLU

Bölgenin batısında parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevresinde yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don olayları etkili olabilir.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don görülebilir.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus, sis, buzlanma ve don görülebilir.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde pus, sis, buzlanma ve don etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu bir hava hakim. Kuzeydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don bekleniyor.