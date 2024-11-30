Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Hafta sonu çok kuvvetli esecek!
Meteoroloji'nin son raporuna göre, hafta sonu Marmara'nın doğusu, Ege ile Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İşte 30 Kasım il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
PAZAR YAĞIŞLI GEÇECEK
Yarın (1 Aralık Pazar), Marmara'nın doğusu, Ege ile Batı Akdeniz'de yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklenirken pazar günü de etkili olacağı tahin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.
İŞTE 30 KASIM İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 1°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, -5°C
Az bulutlu
KARS °C, 2°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Az bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu