Meteoroloji'den hava durumu uyarısı | Gök yarılacak, sağanak şiddetli vuracak: 22 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

30 Eylül 2024 14:24 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu raporunu yayımladı. 22 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunan MGM, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte güncel hava durumu raporu...

Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

Valilik, AKOM, İBB ve Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da sağanak yağış için saat verildi: Hava aniden buz kesecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ekim ayının gelmesiyle düşmeye başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle soğuk ve yağışlı hava birçok kentte etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de yayımladığı hava durumu​ raporunda uyarıları peş peşe sıraladı.

MGM'nin tahminlerine göre; öğle saatlerinde Ankara​, Konya, Kırıkkale ve Çankırı'da, akşam saatlerinden itibaren ise Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

SAĞANAK KUVVETLİ VURACAK!

1 Ekim 2024 tarihinde ise Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı bölgelerinde şiddetli ve yer yer aşırı, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük çevrelerinde ise kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, yüksek ve dağlık bölgelerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olacağı bildirildi.

SEL​ VE SU BASKINI UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuluyor.

22 KENTTE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumunda; 1 Ekim 2024 tarihi için 22 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. İşte sarı ve turuncu kodla uyarılan o iller: