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 | Banu İriç

Meteoroloji'den havada ani değişiklik uyarısı: Bu iller dikkatli olmalı

Yurt genelinde beklenen hava değişimi için Meteoroloji son dakika tahminlerini paylaştı. Bazı bölgelerde aniden etkisini artıracak bu durum, hem ulaşımı hem günlük yaşamı zorlaştırabilir. İşte 11 Mayıs Pazar günü hava durumu....

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 06:31
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 06:37

Yurtta çok sayıda bölgede gök gürültülü sağanak, sert rüzgarlar ve toz taşınımı aynı gün içinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında sert düşüş yaşanırken bazı illerde mevsim normallerinin altına inilecek. Uzmanlar, kuvvetli yağış ve fırtına riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji'den havada ani değişiklik uyarısı: Bu iller dikkatli olmalı

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den havada ani değişiklik uyarısı: Bu iller dikkatli olmalı

SICAKLIK DÜŞÜYOR, FIRTINA GELİYOR

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, kuzey ve batı illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji'den havada ani değişiklik uyarısı: Bu iller dikkatli olmalı

Rüzgarın; iç ve batı bölgelerde kuzeyli yönlerden, doğu ve güney kesimlerde ise güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında ise zaman zaman fırtına şiddetine (40–70 km/saat) ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji'den havada ani değişiklik uyarısı: Bu iller dikkatli olmalı

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da ise hava kalitesini düşürecek ve görüş mesafesini azaltacak toz taşınımı bekleniyor. Tozun ulaşımı aksatabileceği ve solunum rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji yetkilileri; kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar ve toz taşınımının etkili olacağı bölgelerde vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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