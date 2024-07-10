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Meteoroloji'den Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:02
Meteoroloji&#039;den Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), akşam saatlerinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak yoğun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

MGM, yağışlar sonucunda oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksaklıklar, yağış sırasında şiddetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat  - 1. Resim

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Sağanak yağışın beklendiği diğer iller ise şöyle; Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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