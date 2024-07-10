Meteoroloji'den Isparta ve Burdur için sağanak uyarısı: Sel ve su baskınına dikkat 

10 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 19:02

Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

Meteoroloji saat vererek uyardı! Ankara, Kastamonu, Bolu ve Karabük için sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak yoğun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

MGM, yağışlar sonucunda oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksaklıklar, yağış sırasında şiddetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Sağanak yağışın beklendiği diğer iller ise şöyle; Artvin, Çorum, Giresun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Bayburt, Ardahan, Çankırı, Erzurum, Kars, Ordu, Sivas, Yozgat, Bartın ve Karabük.