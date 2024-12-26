Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ilde fırtına alarmı: 70 kilometre hızla geliyor! Saatlerce sürecek
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar beklenirken 5 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Yetkililer fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalara karşı "tedbirli olun" uyarısında bulundu. İşte 26 Aralık il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz(Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI
Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
5 İLDE FIRTINA ALARMI
Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. İstanbul, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olacak fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı verilirken, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
İŞTE İL İL 26 ARALIK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir merkez hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Kırklareli çevreleri ile Edirne ve Çanakkale'nin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,yağmurlu yüksekleri karlakrışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimi ile Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Adana'nın kuzey ve batısı ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ( Ordu hariç) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı