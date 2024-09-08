Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente sağanak ve fırtına uyarısı: Saatte 50 kilometreyi bulacak! İşte 8 Eylül 2024 il il hava durumu raporu

08 Eylül 2024 06:05 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 06:39

Meteoroloji'nin son raporuna göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara ani sel, dolu yağışı ve yıldırıma karşı dikkatli olun çağrısı yapıldı. Marmara'nın Karadeniz kıyılarında da fırtına çıkacağı tahmin edilirken özellikle İstanbul için saat verildi. İşte il il 8 Eylül 2024 hava durumu tahmini...

Sonbahara yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Sağanak yağışlar yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 8 Eylül pazar günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL ALARMI VERİLDİ

Yağışların, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL 8 EYLÜL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Pazar) Marmara'nın Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Isparta dışında Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazar) beklenen yağışların Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Kastamonu'nun doğu, Sinop'un iç, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Çorum'un kuzey, Samsun'un batı kesimlerinde, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam batısı yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyindeki yağışların bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzeyi yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Kilis ve Gaziantep çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık