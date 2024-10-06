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Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
06 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:36
Meteoroloji&#039;den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika uyarısı geldi. Güne güneşli başlayan İstanbul'da akşam saatleri için fırtına ve sağanak alarmı verildi. Yapılan açıklamada, sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklama ile İstanbulluları uyardı. Meteoroloji, akşam saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yağışların ani fırtına ve rüzgarlarla birlikte gelmesi beklenirken, yapılan açıklamada su baskını ve sel oluşabileceği vurgulandı. Vatandaşlardan ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor - 1. Resim

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI VERİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji radarından alınan veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com

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