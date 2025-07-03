Meteoroloji'den kritik uyarı: Batıda sıcak, kuzeyde sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde sıcak hava, kuzeyinde ise sağanak etkili olacak. 3 il için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, 5 bölgede kuvvetli rüzgar beklendiğine dikkat çekti. İşte 3 Temmuz Perşembe gününün hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, sağanak yağışın etkili olacağı Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Rize ve Giresun için sarı kodlu uyarı yaptı.

KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

Rüzgarın ise Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

HAVALAR İYİCE ISINACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonundan itibaren sıcaklık batı kesimlerden başlayarak artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.