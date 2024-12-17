Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Turuncu alarm verildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı

17 Aralık 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi.