Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Turuncu alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen sağanak ve kar yağışı için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.
SARI VE TURUNCU ALARM VERİLDİ
Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
FIRTINA UYARISI GELDİ
Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.