Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Turuncu alarm verildi

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Turuncu alarm verildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Aralık 2024 14:35 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:49
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Turuncu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevresinde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen sağanak ve kar yağışı​ için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, yarın Rize​ ve Artvin​'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan​ çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. 

SARI VE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgede beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Ardahan’da sarı, Artvin’de ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Turuncu alarm verildi - 1. Resim

FIRTINA UYARISI GELDİ

Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
kar yağışırizeartvinardahan

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...