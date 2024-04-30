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30 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:44

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 28 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - 1. Resim

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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