Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! Bölge bölge 24 Mayıs hava durumu
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
24 May 2024 07:20 - Güncelleme : 24 May 2024 07:21
Yaz günlerinin yaklaştığını hissettiren güneşli ve sıcak günlerin ardından yurdun büyük bölümü yağışlı ve gri bir havaya uyandı. Ancak dahası da var. Meteoroloji, birçok bölge için şiddetli yağış uyarısı geldi. İşte bölge bölge ve il il 24 Mayıs hava durumu raporu...
Yurdun büyük bölümünde son birkaç gündür devam eden güneşli ve sıcak hava kütlesinin yerini yağışlı hava kapladı. Megakent İstanbul başta olmak üzere, birçok bölge ve şehir yeni günü gri bulutlarla karşıladı. Ancak yağış alarmı yurdun tamamı için olmasa da büyük bir bölümü için bugün de devam ediyor,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Mayıs 2024 hava durumu raporunu yayımlarken ülkemiz genelinin bugün parçalı, yer yer çok bulutlu bir gün yaşayacağı bilgisine yer verdi.
BUGÜN (24 MAYIS 2024) HAVA NASIL OLACAK?
- Rapora göre bugün hava Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
- Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
- Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
- Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
- Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İşte bölge bölge ve il il 24 Mayıs hava durumu
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
- EDİRNE °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 24°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
- AFYON °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- İZMİR °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu,
- MUĞLA °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ADANA °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- BURDUR °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ANKARA °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
- ESKİŞEHİR °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- BOLU °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ARTVİN °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- ERZURUM °C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- KARS °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
- MALATYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
- DİYARBAKIR °C, 32°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 31°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü