Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 4 Aralık hava durumu raporu yayımlandı

04 Aralık 2024 06:52 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 06:54

Meteoroloji, 4 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurt genelinde bugün yağışlı bir hava hakim olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklenirken, fırtına uyarısı da yapıldı. İşte 4 Aralık hava durumu raporu...

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Uzman meteorologlar tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün birçok bölgede yağış bekleniyor. Bazı illerimizde şiddetli sağanak​ yağışın yanı sıra fırtına​ da görülecek. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışlar etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur​ ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanaklar görülecek. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Batı Karadeniz'in yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışları tahmin ediliyor. Ayrıca, doğu bölgelerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis etkili olacak.

FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Doğu Akdeniz bölgesinde bugün fırtına bekleniyor. Özellikle Hatay'ın güneyinde rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 50-75 km/saat hızla fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Bu şiddetli rüzgarın, bölgedeki deniz ve kara ulaşımını etkileyerek, bazı aksamalara yol açması muhtemel.

Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabileceği için, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hafif yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığının 11°C civarında olması bekleniyor. Vatandaşların dışarıda olabilecek ani yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor. Rüzgar ise hafif olacak, ancak zaman zaman orta kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Denizli: 15°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

İzmir: 16°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Antalya: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Adana: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ankara: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur

Konya: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Zonguldak: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu

Trabzon: 14°C, parçalı, zamanla çok bulutlu

Erzurum: -5°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Malatya: 6°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Diyarbakır: 11°C, parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

Gaziantep: 9°C, çok bulutlu ve yağmurlu