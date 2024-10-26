Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sis, pus, sağanak ve kar bir arada

26 Ekim 2024 06:27 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 07:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasını güncelledi. Cumartesi, pazar ve 29 Ekim Pazartesi günü hava durumu haritalarına göre yer yer sis, pus ve yağış hakim olacak. Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesi beklenirken 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il hava durumu...

Şoke eden görüntü: O ilimizde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Şoke eden görüntü: O ilimizde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Ekim ayının son günleri yurt genelinde sis​, pus​ ve sağanak yağış​ etkisi altında geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim Cumartesi hava durumu raporunda 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim sıcaklıklarının üzerinde bazı bölgelerde ise altında olması bekleniyor. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sisli ve puslu günler yaşanmaya devam edecek.

4 İLE SARI KODLU UYARI

Doğu Karadeniz​'in yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar​ şeklinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayacak yağışlar için sarı kodlu uyarı verildi. Yoğun yağış sebebiyle sel ve su baskınlarına karşı sabah saatlerinden itibaren dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık