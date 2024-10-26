Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Sis, pus, sağanak ve kar bir arada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasını güncelledi. Cumartesi, pazar ve 29 Ekim Pazartesi günü hava durumu haritalarına göre yer yer sis, pus ve yağış hakim olacak. Hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesi beklenirken 4 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte il il hava durumu...
Ekim ayının son günleri yurt genelinde sis, pus ve sağanak yağış etkisi altında geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim Cumartesi hava durumu raporunda 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim sıcaklıklarının üzerinde bazı bölgelerde ise altında olması bekleniyor. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sisli ve puslu günler yaşanmaya devam edecek.
4 İLE SARI KODLU UYARI
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde sabah saatlerinde başlayacak yağışlar için sarı kodlu uyarı verildi. Yoğun yağış sebebiyle sel ve su baskınlarına karşı sabah saatlerinden itibaren dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık