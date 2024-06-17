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Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Bayramın ikinci günü hava durumu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Meteoroloji
17 Haziran 2024 08:29 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 08:30

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. İşte il il 17 Haziran hava durumu...

Hava durumu açısından Türkiye oldukça sıcak günlerden geçiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yurdun genelinde etkisini sürdürüyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre termometreler bir süre daha yüksek sıcaklık değerlerini göstermkeye devam edecek. 

Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Bayramın ikinci günü hava durumu - 1. Resim

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? (17 HAZİRAN 2024)

Bugün hava durumu ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu görünüyor. Buna karşın, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Tahinlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Bayramın ikinci günü hava durumu - 2. Resim

BAZI İLLERİMİZİN HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu

ANKARA °C, 31°C Az bulutlu

KONYA °C, 33°C Az bulutlu

BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Bayramın ikinci günü hava durumu - 3. Resim

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık

 

 

Kaynak: Meteoroloji
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