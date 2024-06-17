Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı! Bayramın ikinci günü hava durumu
Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji'den bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi. İşte il il 17 Haziran hava durumu...
Hava durumu açısından Türkiye oldukça sıcak günlerden geçiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yurdun genelinde etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre termometreler bir süre daha yüksek sıcaklık değerlerini göstermkeye devam edecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? (17 HAZİRAN 2024)
Bugün hava durumu ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu görünüyor. Buna karşın, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
Tahinlere göre diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları da yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
BAZI İLLERİMİZİN HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu
ANKARA °C, 31°C Az bulutlu
KONYA °C, 33°C Az bulutlu
BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık