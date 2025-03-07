Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Meteoroloji'den sis, don ve buzlanma uyarısı! İşte 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'da sis görülürken, iç bölgeler için buzlanma, don ve çığ uyarısı sürüyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde 7 Mart 2025 hava durumu tahminleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Meteoroloji'den sis, don ve buzlanma uyarısı! İşte 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 08:07
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 08:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.