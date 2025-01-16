Meteoroloji'den son dakika kar alarmı! 3 il için sarı kodlu duyuru yapıldı | 16 Ocak hava durumu
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası bugün yurdun doğusuna doğru kayıyor. Batı bölgelerde güneş yer yer yüzünü gösterecek ancak yağışlar Ege hariç 6 bölgede etkili olacak. Birçok ilde ise gün boyu sürecek kar yağışı bekleniyor. İşte 16 Ocak hava durumu raporu...
Yurdun batısında son birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası konum değiştiriyor. İzlanda üzerinden gelen yağışlı hava bugün Ege Bölgesi'nin tamamı Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında etkisini yitirecek. Diğer birçok bölgede ise dondurucu soğuğa yağış da eşlik edecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (16 OCAK 2025 PERŞEMBE)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Yağışların Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Diğer yandan sarı kodlu olarak yaptığı uyarıda Metereoloji Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur beklendiğini duyurdu. Tahminlere göre bu illerin 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
DİKKAT! BUZLANMA VE DON GÖRÜLEBİLİR
Öte yandan bugün sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.
Yağışların yarından (17 Ocak) itibaren Orta ve Doğu Karadeniz haricinde yurdun büyük bölümünde etkisini yitirmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ:
- ÇANAKKALE 8°C,, Parçalı ve çok bulutlu
- EDİRNE 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL 8°C,V Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
- KIRKLARELİ 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ:
- AFYON 7°C, Parçalı bulutlu
- DENİZLİ 13°C, Parçalı bulutlu
- İZMİR 14°C, Parçalı bulutlu
- MUĞLA 14°C,Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ:
- ADANA 19°C, Parçalı bulutlu
- ANTALYA 20°C, Parçalı bulutlu
- HATAY 17°C, Parçalı bulutlu
- MERSİN 19°C, Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
- ANKARA 5°C, arçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
- ESKİŞEHİR 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA 7°C, Parçalı ve çok bulutlu
- SİVAS 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
- BOLU 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- DÜZCE 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- SİNOP 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- ZONGULDAK 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
- AMASYA 9°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
- ARTVİN 6°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
- SAMSUN 10°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- TRABZON 11°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
- ERZURUM -1°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
- KARS -4°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MALATYA 4°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
- VAN 5°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
- DİYARBAKIR 12°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
- GAZİANTEP 14°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ŞANLIURFA 15°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu