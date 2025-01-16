Meteoroloji'den son dakika kar alarmı! 3 il için sarı kodlu duyuru yapıldı | 16 Ocak hava durumu

16 Ocak 2025 06:48 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:01

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası bugün yurdun doğusuna doğru kayıyor. Batı bölgelerde güneş yer yer yüzünü gösterecek ancak yağışlar Ege hariç 6 bölgede etkili olacak. Birçok ilde ise gün boyu sürecek kar yağışı bekleniyor. İşte 16 Ocak hava durumu raporu...

Yurdun batısında son birkaç gündür etkili olan soğuk hava​ dalgası konum değiştiriyor. İzlanda üzerinden gelen yağışlı hava bugün Ege Bölgesi'nin tamamı Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında etkisini yitirecek. Diğer birçok bölgede ise dondurucu soğuğa yağış da eşlik edecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (16 OCAK 2025 PERŞEMBE)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Diğer yandan sarı kodlu olarak yaptığı uyarıda Metereoloji Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur beklendiğini duyurdu. Tahminlere göre bu illerin 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

DİKKAT! BUZLANMA VE DON​ GÖRÜLEBİLİR

Öte yandan bugün sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.

Yağışların yarından (17 Ocak) itibaren Orta ve Doğu Karadeniz haricinde yurdun büyük bölümünde etkisini yitirmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ:

ÇANAKKALE 8°C,, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C,V Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

KIRKLARELİ 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ:

AFYON 7°C, Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, Parçalı bulutlu

MUĞLA 14°C,Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ:

ADANA 19°C, Parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, Parçalı bulutlu

HATAY 17°C, Parçalı bulutlu

MERSİN 19°C, Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

ANKARA 5°C, arçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ:

BOLU 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:

AMASYA 9°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ARTVİN 6°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM -1°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -4°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 4°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 5°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: