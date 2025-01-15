Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak | 15 Ocak hava durumu

15 Ocak 2025 07:03 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:09

Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre bugün 25 ilde kar yağışı beklentisi var. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Ocak hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün İzlanda üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdüreceğini duyurmuştu. Meteoroloji, yeni günün ilk saatlerinde son dakika hava durumu raporunu yayımlarken tam 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 OCAK HAVA DURUMU)

Uzman meteorologlar tarafından yalın son değerlendirmelere göre bugün hava Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlı geçecek.

Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur​ ve sağanak​, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi:

Çanakkale 5°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Edirne 2°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İstanbul 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Kırklareli 3°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege Bölgesi:

Afyon 11°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Denizli 16°C- Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir 13°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Muğla 11°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi:

Adana 20°C- Parçalı zamanla çok bulutlu

Antalya 17°C- Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı

Hatay 17°C- Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Mersin 20°C- Parçalı zamanla çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Eskişehir 9°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

Konya 12°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Sivas 10°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi:

Bolu 7°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Düzce 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Sinop 12°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Zonguldak 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Amasya 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Artvin 10°C- Çok bulutlu

Samsun 9°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Trabzon 11°C- Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde hafif yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi:

Erzurum 0°C- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlı

Kars -1°C- Parçalı zamanla çok bulutlu

Malatya 5°C- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Van 6°C- Parçalı zamanla çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır 13°C- Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep 14°C- Parçalı bulutlu

Siirt 13°C- Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa 16°C- Parçalı bulutlu