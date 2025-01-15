Meteoroloji'den son dakika kar uyarısı! Tam 25 ilde yağacak | 15 Ocak hava durumu
Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre bugün 25 ilde kar yağışı beklentisi var. Peki yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Ocak hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dün İzlanda üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdüreceğini duyurmuştu. Meteoroloji, yeni günün ilk saatlerinde son dakika hava durumu raporunu yayımlarken tam 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 OCAK HAVA DURUMU)
Uzman meteorologlar tarafından yalın son değerlendirmelere göre bugün hava Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağışlı geçecek.
Tahminlere göre yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
İL İL HAVA DURUMU RAPORU
Marmara Bölgesi:
Çanakkale 5°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Edirne 2°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İstanbul 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Kırklareli 3°C- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Ege Bölgesi:
Afyon 11°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Denizli 16°C- Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 13°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla 11°C- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi:
Adana 20°C- Parçalı zamanla çok bulutlu
Antalya 17°C- Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı
Hatay 17°C- Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Mersin 20°C- Parçalı zamanla çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi:
Ankara 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Eskişehir 9°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
Konya 12°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Sivas 10°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi:
Bolu 7°C- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Düzce 7°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Sinop 12°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Zonguldak 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgesi:
Amasya 8°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Artvin 10°C- Çok bulutlu
Samsun 9°C- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Trabzon 11°C- Çok bulutlu, sabahın ilk saatlerinde hafif yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi:
Erzurum 0°C- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçeleri kar yağışlı
Kars -1°C- Parçalı zamanla çok bulutlu
Malatya 5°C- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Van 6°C- Parçalı zamanla çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Diyarbakır 13°C- Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 14°C- Parçalı bulutlu
Siirt 13°C- Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa 16°C- Parçalı bulutlu