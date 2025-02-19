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 | Özge Sönmez

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarın sabah şiddetli kar yağışı geliyor: Herkese bu SMS gitti

İstanbul'da etkili olması beklenen yoğun kar fırtınası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada perşembe sabahına dikkat çekildi. İSKİ ise 4 gün boyunca devam edecek kar yağışı sebebiyle İstanbulluları SMS ile bilgilendirdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:24

İstanbul'da 4 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen kar fırtınası nedeniyle peş peşe açıklamalar geldi. İBB, İSKİ ve Meteoroloji İstanbulluları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor. Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSKİ İSTANBULLULARI SMS İLE UYARDI

İSKİ'den yarın beklenen yoğun kar yağışı için uyarı geldi. Vatandaşları SMS ile bilgilendiren İSKİ , "İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır." ifadelerini yer verdi.

"BİR AN ÖNCE EVE GİDİN"

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından, "Biran önce evinize gidin. Saat 15:50... Biz dönüyoruz tv'den" paylaşımı yaptı.

İBB'DEN UYARI GELDİ

Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı yolladı.

Mesajda "Değerli İstanbullular yoğun kar yağışının şehrimizi 3 gün etkilemesi bekleniyor. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Zorunlu olmadıkça, şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği ve zincirsiz araçların kullanılmaması önemlidir " ifadeleri kullanıldı.

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