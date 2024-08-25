Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! İstanbul dahil yağışlar için son hava durumu raporu güncellendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken iki il için turuncu kodlu uyarı verildi. İşte il il pazar günü etkili olacak hava raporu...
Ağustos ayının yarılanmasıyla birlikte yaz mevsiminin sonuna ulaşıldığı bu günlerde yoğun yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz'i etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü' (MGM) de uyardığı gibi etkili yağışlar birkaç gündür sürerken bazı illerimizde sel yaşandı. MGM'nin son yaptığı duyuruda bu defa Ordu ve Samsun için turuncu kodlu uyarı verildi.
Pazar günü genelinde parçalı ve çok bulutlu yağışlı bir hava bekliyor. İstanbul, Malatya ve Hakkari illeri ve çevrelerinde yerel sağanak geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıklarının bunaltıcı etkisinin biraz daha azalarak mevsim normallerinde hissettirmesi bekleniyor.
SAMSUN VE ORDU İÇİN TURUNCU KOD VERİLDİ
Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde çok kuvvetli yağışlara karşı uyarı gelirken Samsun ve Ordu için sarı kodun yanında tehlikeli durumlar yaşanabileceğine karşı turuncu kod verildi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA
MARMARA
İstanbul dahil çevre illerde sağanak geçişi yaşanabilir. Kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar da serinletecek.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken etkili rüzgarlar görülecek.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık