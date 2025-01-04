Meteoroloji'den turuncu ve sarı alarm: Hiç durmadan yağacak! İşte 4 Ocak 2025 il il hava durumu

04 Ocak 2025 06:58 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 07:01

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, kuvvetli sağanak yağış beklenirken 2 ilde sarı, 1 ilde de turuncu alarm verildi. İstanbul dahil birçok ilde saatlerce sürecek sağanak için vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte il il 4 Ocak 2025 hava durumu raporu...

Ay ve Venüs gökyüzünde bir arada! Gören hayran kaldı

Ay ve Venüs gökyüzünde bir arada! Gören hayran kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz​ ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. İzmir ve Aydın için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı verilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

BUZLANMA​ VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SOĞUKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İL İL 4 OCAK HAVA DURUMU:

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık