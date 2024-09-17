Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: 2 ilde turuncu, 1 ilde sarı alarm! İşte 17 Eylül 2024 hava durumu raporu

17 Eylül 2024 06:52 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 07:25

Meteoroloji hava durumu haritasını güncelledi. Son rapora göre, Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklenirken ani sel, su baskını, dolu ve fırtınaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. İşte il il 17 Eylül 2024 hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Eylül 2024 hava durumu tahmini yayımlandı. Son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Yağışların, Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rize ve Artvin'de turuncu, Trabzon'da ise sarı kodlu uyarı verildi. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 17 EYLÜL İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Çankırı, Niğde​ ve Kayseri​ ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık