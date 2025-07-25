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 | Murat Makas

Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak

Birçok ilde orman ve mesire alanlarındaki yangınlara karşı vatandaşlara uyarı yapılıyor. Sıcak havaların etkisi giderek artarken Ankara Valiliği vatandaşlara çağrı yaptı. Meteoroloji'den alınan veriler sonucu piknik yapma faaliyetleri yasaklandı, valilik tarafından tarih verildi.

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Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 21:10

’de ormanlarda ve mesire alanlarında çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. ve ile 'de başlayıp 'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. Bazı illerde ise yetkililer hoparlörlerden yangınlara karşı vatandaşları uyarıyor.

Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak

Başkentte ise havaların aşırı sıcak olması nedeniyle valilik yangınlara karşı tedbir çağrısı yaptı.

Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Valiliği, meteorolojiden alınan verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edilmesi dolayısıyla, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda ateşli piknik yapma faaliyetlerinin tedbiren yasaklandığını duyurdu.

Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak

TARİH VERİLDİ

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz 2025 cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak
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#türkiye
#orman yangını
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